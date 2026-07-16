Канадската актриса с български корени Нина Добрев изглежда има нов мъж до себе си. Девет месеца след края на годежа си с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт, звездата беше забелязана в компанията на австралийския модел Дъги Джоузеф.

Снимка: getty images

Първите слухове за връзката им се появиха през юни 2026 г., когато профилът Deuxmoi в Instagram публикува снимка, изпратена от свой последовател. На нея Добрев и Джоузеф разхождат кучето ѝ Маверик по улиците на Ню Йорк.

Nina Dobrev Debuts Romance With Model Dougie Joseph After Shaun White Breakup https://t.co/l4Ub3i3Uks — E! News (@enews) July 13, 2026

Няколко седмици по-късно двамата отново бяха заснети заедно в Манхатън. На кадрите се вижда как Джоузеф целува актрисата по бузата, което допълнително засили спекулациите, че двамата са двойка.

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Преди това Нина Добрев беше свързвана с актьора Зак Ефрон, след като съпругата на Майлс Телър – Кели Телър, публикува снимки на двамата от разходка с лодка. През октомври 2025 г. обаче актрисата категорично отрече слуховете

► Кой е Дъги Джоузеф?

Дъги Джоузеф е родом от Австралия, но в момента живее в Ню Йорк – същия град, в който Нина Добрев се премести от Лос Анджелис в края на 2025 г.

Снимка: getty images

В интервю за подкаста Model Mentality той разказва, че е израснал в крайбрежен район близо до Сидни. Кариерата му започва случайно, след като е забелязан от моден агент в магазин за обувки на плажа Бонди. През 2015 г. се мести в Съединените щати, за да преследва мечтата си да стане успешен модел. През годините Джоузеф дефилира за световноизвестни марки.

Освен успешна кариера в модата, Джоузеф е и предприемач. През 2020 г. заедно с двама свои приятели основава марка за мъжка козметика. Идеята се ражда, след като тримата осъзнават, че използват продуктите за грижа за кожата на своите партньорки и решават да създадат линия, насочена специално към мъжете.

Засега нито Нина Добрев, нито Дъги Джоузеф са коментирали публично слуховете за връзката си.

Редактор: Дарина Методиева