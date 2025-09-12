Нина Добрев и Шон Уайт са се разделили. Двойката се сгоди през октомври миналата година след четиригодишна връзка, но са взели „взаимно решение“ да се разделят.

„Беше взаимно решение и не беше лесно, но бе взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, сподели източник пред списание People.

Двамата бяха забелязани за последно заедно, хванати за ръка, в Лос Анджелис на 31 август, но на 7 септември 36-годишната актриса се появи на червения килим на премиерата на „Eternity“ в Лос Анджелис без годежния си пръстен. Тя също така е премахнала публикацията за годежа си от акцентите в профила си в Instagram за първи път след предложението на Шон.

Само преди няколко месеца Уайт говори за това колко „развълнувани“ са той и Нина да планират сватбата си.

„Много е вълнуващо да имаме нови стремежи заедно. Това е много вълнуващо и тя също е развълнувана. Получихме много съвети от различни хора, които са планирали собствените си сватби. Така че определено събираме информация и сега се опитваме да видим какво ще работи най-добре за нас“, заяви той пред People.

Шон каза, че е „забавно“ да планират „следващата глава“ от живота си като двойка.

„Сякаш си направил следващата стъпка и, да, това е просто забавна фаза на планиране на живота. Какви са следващите стъпки, следващата глава и къде искаме да бъдем? Забавно е. Забавно е да имаш някого, с когото да планираш всичко това“, обясни бившият олимпиец.

Нина разкри по-рано пред списание Vogue, че са се сгодили в Ню Йорк в края на октомври и че е „замръзнала“, когато Шон ѝ е предложил.Спомняйки си предложението, тя призна: „Бях в шок. Просто замръзнах и го гледах“. След първоначалната изненада Добрев бързо се е зарадвала. „Той каза всичко правилно“, посочи тя.

Редактор: Дарина Методиева