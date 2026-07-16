Заради срутването на моста в италианския град Генуа преди осем години - вече има осъдени. При трагедията загинаха 43 души.

35 автомобила паднаха от 50-метровия мост „Моранди” по време на лятна буря през 2018 г. Бившият изпълнителен директор на фирмата, която е поддържала съоръжението получи 12 години затвор. Той обаче вече е в затвора, където излежава друга, 6-годишна присъда за виадукт в Южна Италия.

Италия очаква решение по делото за рухналия мост в Генуа

Общо 57 бяха подсъдимите по делото, сред които инженери и представители на транспортното министерство.

11 бяха осъдени на различни периоди в затвора, а 25 обвиняеми бяха оправдани. Според прокуратурата, става въпрос за неадекватна поддръжка, пренебрегване не предупрежденията и отлагане на ремонтите.

Редактор: Никола Тунев