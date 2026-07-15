Италия очаква знаково съдебно решение утре, когато първоинстанционен съд ще обяви присъдите по делото за частичното срутване на моста „Моранди“ в Генуа, припомнят италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз“ и световни агенции, сред които "Ройтерс" и "Франс прес".

Мостът „Моранди“ се срути частично в участъка му около пилон номер 9 на 14 август 2018 г. сутринта по време на мощна буря. В долината на река Полчевера паднаха коли и камиони и загинаха общо 43 души. Сред жертвите имаше цели семейства. Заради срутването на моста бяха евакуирани жителите на кооперациите, намиращи се непосредствено под него. Впоследствие целият мост беше разрушен. Бяха разрушени и сградите под него и за района беше изготвен нов благоустройствен план.

Макара със стомана може да е причина за рухването на моста в Генуа

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Близо две години след трагедията на мястото на стария мост беше открит нов мост, построен по проект на родения в Генуа световно известен архитект Ренцо Пиано. Сега зоната в района на новия мост продължава да променя облика си и да се превръща в голям парк, като в проекта участва и компанията на прочутия архитект Стефано Боери.

ТРАГЕДИЯТА В ИТАЛИЯ: Хора под отломките (ГАЛЕРИЯ)

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През това време близки на жертвите очакват справедливост и се надяват, че утре първоинстанционният съд ще я въздаде.

Делото се води срещу близо 60 души. Сред тях има бивши ръководни кадри на италианския магистрален оператор „Аутостраде пер л’Италия“ и на компанията „Атлантия“ на клана Бенетон, която притежаваше контролиращ пакет от акции в магистралния оператор и която след трагедията с моста „Моранди“ го продаде заради общественото възмущение. Сред обвиняемите са и представители на компанията СПЕА, отговаряща за техническата поддръжка на мостовите съоръжения, както и бивши служители на министерството на транспорта на Италия.

Прокуратурата поиска за всички тях общо 400 години затвор, като поотделно присъдите, поискани от прокурорите, варират от 2 години и 4 месеца до 18 години и половина затвор, посочват изданията, „Дженова 24“ и „Дженова тудей“. Най-голямата присъда се иска за Джовани Кастелучи, който е бивш делегиран управител на „Аутостраде пер л’Италия“ и бивш ръководител на "Атлантия". Той вече е в затвора, след като беше осъден на 6 години затвор за трагедията в Авелино от 28 юли 2013 г., свързана с виадукта „Акуалонга“ на магистралата между Неапол и Каноза. В тази трагедия загинаха 40 души след падането на туристически автобус с 48 пътници от височина от над 30 метра, припомня „Дженова тудей“.

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Делото за рухването на моста в Генуа се проточи четири години. По него имаше 284 съдебни заседания. Обвиняемите бяха защитавани от общо 67 адвокати. По делото са определени като граждански страни 168 души. Броят им спадна от първоначалните 214 души, след като 46 се отказаха. Броят на техните адвокати беше 33. По време на предварителното изслушване искане да бъдат включени в списъка на страните по делото бяха подали 658 физически лица и институции, а поисканите свидетели по време на 33-те предварителни заседания бяха 560. От тях 282 бяха разпитани в хода на процеса, докато разпитът на останалите 278 свидетели беше отхвърлен. Изслушани бяха и 12 подсъдими. Четири вещи лица бяха призовани в съдебната зала през годините на процеса. Общият брой на транскрибираните страници и на страниците от протоколите от заседанията на процеса са съответно 24 213 и 10 431. Това представлява материал, събран в общо 332 папки и 352 цифрови носителя за досие в размер на над 12 терабайта, включващо снимки и видеа.

Всичко това показва за какъв мащабен процес става дума. Обвинението и защитата сблъскваха тези по въпроса дали трагедията с моста „Моранди“ е била предизвестена още при самото изграждане на съоръжението, дали самият проект, замислен от архитекта Рикардо Моранди, е съдържал такива елементи, които неизбежно с годините биха довели до проблеми с моста или частичното му срутване се е дължало на лоша поддръжка на съоръжението от страна на ресорните ведомства и компании.

През годините на процеса беше припомнено, че още през 70-те години на миналия век самият Моранди изразява съмнения дали мостът е подходящ за климатичните условия и натоварването, на което е подложен в Генуа. В годините и месеците преди трагедията от 14 август 2018 г. пък е имало доклади, препоръчващи ремонт на пилони номер 9 и 10 на моста, върху които са се крепели централни пътни участъци и от които същевременно са тръгвали и така наречените ванти, крепящи още по два участъка от съоръжението. Стълб номер 11 на моста е преминал през основен ремонт, но ремонтът на пилони номер 9 и 10 е предстоял и е трябвало да продължи пет години. Мостът „Моранди“ е ключов елемент от магистрала, свързваща северната с южната част на страната по западното крайбрежие и подобен ремонт би оказал дългосрочно влияние върху трафика в тази част на Италия.

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След оповестяване на присъдите от първоинстанционния съд в Генуа утре ще има обжалване на апелативна инстанция и после пред Висшия касационен съд. При най-добрия сценария обжалването на апелативна инстанция ще отнеме 18 месеца, а това пред Висшия касационен съд още една година. Цялото дело илюстрира бавното темпо на италианската съдебна система, отбелязва "Ройтерс".

"Надяваме се, че виновните ще бъдат осъдени и че истината ще излезе наяве най-после“, казва преди произнасянето на присъдите утре Егле Посети, която е начело на Комитета на близките на жертвите на трагедията в Генуа. Егле е белязана силно от тази трагедия, тъй като в нея загиват сестра й, зет й и двете им деца, припомнят „Франс 24“ и Франс прес.

През годините компанията „Аутостраде пер л’Италия“ плати 29 милиона евро компенсации на държавата заради трагедията с моста. Отделно компанията плати над 60 милиона евро компенсации на близките на жертвите. Само две семейства на жертви отказаха да получат тези пари, припомня „Франс 24“.

Защитата на обвиняемите казва, че клиентите им са изкупителна жертва на една предизвестена трагедия. Компаниите, замесени в трагедията с моста, уверяват, че са били извършвани периодични проверки на съоръжението, което според тях е имало скрит проектен дефект, довел до рухването му, добавя "Франс 24".

Редактор: Цветина Петрова