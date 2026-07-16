Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. Тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран, подчерта говорителката Белият дом. Тя каза това в момент, когато двете страни се атакуват взаимно, отбелязва Ройтерс.

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"Президентът държи (иранците) отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес.

През последните 24 часа САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, по-конкретно тази вечер по остров Кешм в Ормузкия пролив, съобщиха ирански медии. От своя страна Иран нанесе удари срещу страни от региона, съюзници на Вашингтон, в рамките на повтарящ се сценарий, посочва АФП.

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Речта на Доналд Тръмп, насрочена за 21:00 ч. днес източноамериканско време (04:00 ч. утре българско време), ще бъде посветена на "честността" на изборите в САЩ, заяви Левит. "Президентът Тръмп ще се обърне към нацията с реч относно защитата на честността на нашите избори и призоваваме всички американци да я гледат", посочи тя.

Тръмп ще присъства в неделя на финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, потвърди говорителката на Белия дом. "Неговото присъствие ще бъде венецът на това, което беше най-гледаното, най-сигурното и най-успешното Световно първенство в историята на САЩ", каза още Каролин Левит.

Редактор: Никола Тунев