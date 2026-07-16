Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи тази вечер телевизионно обръщение към нацията. Очаква се основният акцент да бъде върху твърденията му за изборни измами на президентските избори през 2020 г.

Той обеща да съобщи „много голяма новина“ относно „честните и свободни избори“, но заяви, че ще засегне и други теми. Според американски медии сред тях ще бъдат Иран, ударите на САЩ и предполагаема китайска намеса в американските избори.

Белият дом отказа предварително да разкрие съдържанието на речта. „Истината е, че никой още не знае какво точно ще каже президентът Тръмп, затова всички трябва да я гледат“, заяви говорителят Карълайн Ливит.

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Според CBS Тръмп ще заяви, че Китай е компрометирал данните на американски избиратели, а ЦРУ е знаело за това, но не го е информирало по време на първия му мандат. На обръщението са поканени директорите на ЦРУ, ФБР, Националното разузнаване и Министерството на вътрешната сигурност.

Тръмп продължава да настоява, че изборите през 2020 г. са били манипулирани, въпреки липсата на доказателства за това.

Редактор: Дарина Методиева