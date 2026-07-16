Аржентина е заплашена от дисциплинарни санкции от ФИФА, след като футболистите на тима отпразнуваха победата над Англия в полуфинала на Световното първенство с политически банер в подкрепа на претенциите на страната към Фолклендските острови.

След драматичния успех с 2:1 над Англия в Атланта, донесен с головете на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, аржентинските национали излязоха на терена с транспарант с надпис „Las Malvinas son Argentinas“ („Малвинските/Фолклендските острови са аржентински“).

Снимка: getty images

Фолклендските острови са британска отвъдморска територия в южната част на Атлантическия океан, чийто суверенитет от десетилетия е предмет на спор между Великобритания и Аржентина.

От британското правителство подкрепиха призивите ФИФА да започне разследване. Говорител на премиера заяви, че „Световната купа може и да не е наша, но Фолклендските острови със сигурност са“, като подчерта, че ангажиментът на Лондон към островите остава непроменен.

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► Има ли основания за наказание?

Това не е първият подобен случай. През 2014 г. ФИФА глоби Аржентинската футболна асоциация с 20 000 британски лири, след като националите показаха същия банер преди приятелски мач със Словения. Тогава световната централа прие, че е нарушена забраната за политически послания във футбола.

По принцип дисциплинарните производства за подобни нарушения се разглеждат след края на големите турнири. Според анализатори обаче настоящият случай може да бъде оценен като по-сериозен, тъй като се случва по време на Световното първенство и именно след двубой между двете държави, които спорят за островите.

Въпреки това няма вероятност Аржентина да бъде лишена от участие във финала срещу Испания.

► Призив за наказания

Лидерът на британските либералдемократи Ед Дейви призова ФИФА да отстрани футболистите, които са държали банера, за финала в неделя. В писмо до президента на ФИФА Джани Инфантино той посочва като пример решението на УЕФА да накаже испанските национали Алваро Мората и Родри за скандиранията „Гибралтар е испански“ по време на празненствата след Евро 2024.

Съществува и друг прецедент. Южнокорейският национал Парк Чонг-у беше наказан с два мача лишаване от права, след като на Олимпийските игри през 2012 г. показа транспарант с надпис „Докдо е наша територия“ по повод териториалния спор между Южна Корея и Япония.

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► Реакции от Аржентина

След полуфинала халфът Леандро Паредес заяви, че Фолклендската война е „тъжна част от историята“ на Аржентина и допълни, че за неговата страна двубоят „не е бил просто футболен мач“.

Вицепрезидентът на Аржентина Виктория Вияруел също коментира случая в социалната мрежа X. Тя написа, че „това не беше просто поредният мач“ и добави: „Фолклендските острови са аржентински. Забраниха ни да ги внесем на стадиона, но забравиха, че ги носим в кръвта и сърцата си“.

Още преди срещата Вияруел беше заявила, че полуфиналът е възможност „нашествениците да бъдат поставени на мястото им“.

Снимка: getty images

► Предупреждение от селекционера

В навечерието на мача селекционерът Лионел Скалони призова политиката да не се смесва с футбола. „Това е футболен мач. Не трябва да смесваме двете неща, особено от уважение към случилото се преди толкова години. Това беше много тъжен период от нашата история“, заяви той.

► Историческият спор

Фолклендската война избухва през 1982 г., след като Аржентина нахлува на островите. Конфликтът продължава 74 дни и завършва с победа на Великобритания. Загиват 655 аржентински военнослужещи, 255 британски военни и трима жители на островите.

Полуфиналът между Англия и Аржентина беше организиран при засилени мерки за сигурност именно заради историческото напрежение между двете държави.

Редактор: Дарина Методиева