Пастир от Северен Китай успя да превърне части от пустинята Тенгер – една от най-големите в страната – в зелени площи благодарение на устойчив на суша храст. През последните осем години той и негови съмишленици са засадили над 5 милиона растения върху повече от 7 хиляди декара пустинна земя.

Растението е известно със способността си да укрепва пясъчните дюни и да спира разпространението на пустините. Корените му достигат голяма дълбочина и образуват мрежа, която задържа пясъка дори при силни ветрове.

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Започнал сам през 2018 година, днес мъжът ръководи кооператив, който осигурява работа и доходи на местни жители. Според него доходите на някои семейства са се увеличили няколко пъти именно заради отглеждането на растението. Мащабните усилия за залесяване вече дават резултат.

Редактор: Дарина Методиева