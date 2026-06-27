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Разказва „Дойче Веле”
Много хора познават само равиоли, които излизат от консерва. Но за италианците те не са истински.
Как се правят равиоли на ръка? И какво общо имат американските войници с лошата репутация на равиолите?
Разказва „Дойче Веле”:
Мария Делакруз знае всяка тайна на ръчно приготвените равиоли. Повече от 10 години тя продължава семейната традиция в ресторанта на Джан Марио Анфосо в Априкале.
Селото, сгушено в планините на Лигурия, Северна Италия, вероятно е родното място на равиолите. Местните производители доставят зеленчуци и маслини, които са направили региона известен.
Всеки град, дори всеки ресторант, има своя рецепта за равиоли.
Много преди Джан Марио да поеме „Ла Фаворита”, баба му и майка му вече се занимавали с това.
„Тези равиоли са точно такива, каквито винаги са били. Гостите питат: „Това ли е рецептата за равиоли на баба ви?”. Казвам: „Да. Баба ми научи майка ми, а майка ми научи настоящия готвач”.
Все още ги приготвяме по същия начин”, казва Джан Марио.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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