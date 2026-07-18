Танкер е бил атакуван на около 100 километра източно от бреговете на Оман. Това съобщи Центърът за координация на морските търговски превози към военноморските сили на Великобритания.

Петролен танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край бреговете на Оман

„Центърът получи съобщения за инцидент с участие на търговски кораб и въоръжени сили на около 100 километра източно от Дукм, в Оман. В съобщенията се посочва, че танкерът е бил засегнат от продължаващата военна активност в региона“, се казва в изявлението на британския координационен център.

„Властите са информирани за случая и съответните разследвания продължават“, се отбелязва в съобщението на центъра.

Редактор: Станимира Шикова