Маймуна с розово-оранжеви устни и черно лице, която живее в горите на Демократична република Конго, е потвърдена като нов вид за науката, съобщи "Би Би Си". Приматът с черна козина е забелязан и фотографиран скрит във високите дървесни корони на гъсти тропически гори в Национален парк "Ломами", в централната източна част на страната.

Бебе от застрашения вид златна чипоноса маймуна се роди в белгийски зоопарк (ВИДЕО)

Природозащитници, работещи там, за първи път съобщиха, че са видели това необичайно изглеждащо животно още през 2008 г. Но снимката, която бяха направили, беше неясна и размазана. След още едно наблюдение 10 години по-късно, международен екип се зае да открие и изучи маймуната и разкри, че това е неизвестен досега вид.

New monkey species with orange lips found 'hiding' in DR Congo forest. https://t.co/CN9rhWJly3 pic.twitter.com/MqoEk7QKe5 — BBC News Africa (@BBCAfrica) July 16, 2026

Това е едва петият вид африканска маймуна, открит през последните 75 години.

Бебета близнаци от застрашен вид горила се родиха в национален парк в Конго (ВИДЕО)

Джуниър Амбоко, докторант във Флоридския атлантически университет, има водеща роля в издирването на маймуната, което включва аудиозаписи, фотографии и подробни генетични изследвания. Неговият екип е интервюирал хора в 52 села, близо до местата, които този вид обитава. Само в осем села маймуната е била забелязвана, а местните я наричат Likweli.

All-new species found 'hiding' in depths of Congolese jungle after series of mysterious sightingshttps://t.co/YirGlBR5fX — GB News (@GBNEWS) July 16, 2026

Изследователският екип - от ДРК, САЩ и Германия - дава на животното латинското име Colobus congoensis в знак на признание за естественото разнообразие в страната. Те са тревопасни, а необичайни, ярки лицеви маркировки вероятно са визуален сигнал за други животни.

Scientists discovered a new orange-lipped monkey species in DR Congo, raising hopes for stronger conservation efforts to protect its rainforest habitat.

Follow for the latest updates.#NatureBeauty #viralvídeo #thenewswhirl pic.twitter.com/9JUDsvPY1f — The News Whirl (@thenewswhirl) July 16, 2026

Изследователите казват, че все още имат много въпроси относно този новоописан, потаен вид. Те планират да проведат по-подробно проучване, за да оценят популацията му и да проучат поведението му.

Редактор: Цветина Петрова