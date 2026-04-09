Бебе от застрашения от изчезване вид златиста чипоноса маймуна е най-новият питомец на зоопарка в югозападния белгийски град Брюжелет. Малкото се е появило на бял свят на 17 март.

То все още няма име, тъй като първо трябва да бъде установен полът му. А малкото все още е под грижите на майка си Лулу и не се отделя от групата маймуни в местообитанието им, посочват от ръководството на зоопарка.

Златните чипоноси маймуни живеят в планините в централната и югозападната част на Китай. Те са класифицирани като застрашен вид заради загуба на местообитания и бракониерски набези. Видът е известен със своята отличителна златиста козина и необичайния си плосък нос.

