Новородени бебета близнаци от застрашения вид планинската горила са най-новите питомци в Националния парк "Вирунга" в Демократична Република Конго. Ръководството на резервата публикува снимки на малките в прегръдката на майка им.

Това е вторият случай в рамките на последните три месеца, при който се раждат близначета от този вид. Според експерти бебетата са на около две седмици и са от мъжки и женски пол. Специални екипи на терен наблюдават внимателно групата на горилите, която вече наброява 19 членове.

Раждането на близнаци при планинските горили е изключително рядко. Случва се при по-малко от 1% от успешните бременности. Освен това то представлява сериозно физическо предизвикателство, особено за майката, а отглеждането на новородените изисква силна подкрепа от групата.

През януари друга женска в същия парк също роди близнаци, които по информация на ръководството на парка вече са на 11 седмици и растат палави и здрави.

Редактор: Станимира Шикова