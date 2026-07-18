Снимка: Георги Манев, NOVA
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Той е локализиран
Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора. Огънят вече е локализиран.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Пламъците обхванаха изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти.
Цистерна пламна на автомагистрала "Тракия"
Снимка: Георги Манев, NOVA
На място са изпратени шест екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация пожарът е пламнал в близост до черешова градина и околовръстния път на града.
Очаквайте подробности!
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