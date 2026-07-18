Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора. Огънят вече е локализиран.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Пламъците обхванаха изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти.

Цистерна пламна на автомагистрала "Тракия"

Снимка: Георги Манев, NOVA

На място са изпратени шест екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация пожарът е пламнал в близост до черешова градина и околовръстния път на града.

Очаквайте подробности!