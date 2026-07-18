Над 100 домове са били унищожени при масивен пожар в Норвегия, югозападно от столицата Осло, съобщи "ДПА".

Регионалната пожарна служба обяви тази сутрин, че огънят в град Крокстаделва вече е поставен под контрол, предаде норвежката новинарска агенция "Норвежко телеграфно бюро".

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Около 400 души са били евакуирани от района. Няма данни за сериозно пострадали хора.

Причините за възникването на пожара все още не са установени.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Редактор: Иван Иванов