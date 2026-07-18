Снимка: БГНЕС
В района няма алтернативен маршрут
Сериозно задръстване затруднява движението по главния път между Созопол и Приморско. По информация на пътуващи причината е пътнотранспортно произшествие.
Снимка: БГНЕС
Колоната се е образувала в участъка от разклона за Равадиново до входа на Приморско и достига около 7 километра. Стотици шофьори чакат с часове. В района няма алтернативен маршрут.
Проверките на тирове в цялата страна продължават
Заради натрупалия се трафик движението се затруднява и в обратната посока.Редактор: Ивайла Маринова
Източник: БГНЕС
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