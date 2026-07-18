Сериозно задръстване затруднява движението по главния път между Созопол и Приморско. По информация на пътуващи причината е пътнотранспортно произшествие.

Снимка: БГНЕС

Колоната се е образувала в участъка от разклона за Равадиново до входа на Приморско и достига около 7 километра. Стотици шофьори чакат с часове. В района няма алтернативен маршрут.

Проверките на тирове в цялата страна продължават

Заради натрупалия се трафик движението се затруднява и в обратната посока.

Редактор: Ивайла Маринова