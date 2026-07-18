Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Според историци обаче, годишнината всъщност е 186-а, тъй като по-точната година, в която се е родил Апостола на свободата, е 1840-а.

Още през XIX век наследниците на Левски са си задали въпроса кога точно е роден той. Проф. Христо Матанов обяснява, че годината 1837-а е приета след семеен съвет, събрал се 21 години след смъртта му. По този начин тя влиза в книгите и учебниците, гравира се на паметниците и се предава на поколенията. И така до днес, когато дори най-малките продължават да учат за делата му. „Знам, че е Апостол, че е роден 37-ма година и че защитава всички по света“, разказва 8-годишната Никол.

Как отбелязват 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски в страната

През 2021 година обаче историци разглеждат османски регистър, според който през 1837 г. Левски изобщо не е живял в бащината си къща. От документите става ясно, че там са живеели двамата братя – Въльо и Иван. През 1837 г. Иван Кунчев няма синове. Според изследователите тогава вероятно е била родена само дъщеря му Яна, която е по-голяма от Левски, но мъжки наследници все още няма.

Данните от по-късни години дават по-ясна хронология. Проф. Матанов посочва, че според записките през 1844 г. Васил е бил на 4 години, следователно е роден през 1840 г.

За историците точността в датите има значение. „Това не е маловажно, не бива да се казва, че са дреболии. Става дума за нашия най-тачен, най-обичан национален герой – важното е да казваме истината“, категоричен е проф. Пламен Павлов. Същевременно проф. Матанов допълва, че Левски е велик и без да се уточняват конкретните години.

А междувременно за хората делата, заветите и уроците, оставени ни от Апостола, остават неоспорими. „Специално за нас няма значение, ако някой иска – да я променя. Васил Левски си е Васил Левски“, споделя Цветана Христова.

Повече гледайте във видеото.

Стажант-репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Мария Барабашка