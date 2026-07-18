Вълни от украински атаки с дронове са отнели живота на седем души, работещи в склад южно от Москва, и са предизвикали пожар в петролно депо в района на столицата. Това съобщиха местни власти, цитирани от „Ройтерс“.

Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов заяви, че 25 души са били ранени, след като украински безпилотни летателни апарати са ударили склад на компанията Wildberries - най-големия онлайн търговец в Русия, в град Котовск, разположен на около 475 километра югоизточно от Москва.

"Седем души от нощната смяна загинаха на място", написа Первишов в Telegram.

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По думите му 28 дрона са били свалени при приближаването им към обекта, като той допълни, че ако те бяха достигнали целите си, броят на жертвите можеше да бъде по-голям.

При друг инцидент в Московска област отломки от свален дрон са предизвикали пожар в петролно депо в град Ногинск. Губернаторът Андрей Воробьов съобщи, че двама души са били ранени, а близка акушеро-гинекологична болница е била евакуирана. Засега не се уточняват размерите на материалните щети.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че през нощта към Московска област са били насочени повече от 370 дрона. По думите му повечето от тях са били унищожени от руската противовъздушна отбрана още преди да достигнат целите си.

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"От 20:30 ч. повече от 370 дрона са летели към Московска област. Повечето бяха свалени от противовъздушната отбрана още на далечни подстъпи. 64 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към самата Москва", написа Собянин в Telegram.

По-късно той съобщи, че още 22 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени, а аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.

Редактор: Иван Иванов