Израелски удар уби най-малко осем души и рани 20 по време на погребение на палестинец, убит при атака на израелските сили по-рано през деня.

Ударът е станал в Нусейрат, в централната част на ивицата Газа, предаде "Ройтерс", като се позова на местните здравни власти. "Франс прес" уточни, че е бил нанесен близо до пазар.

Палестинската групировка "Хамас" осъди удара в Нусейрат като "брутално изтребление" на опечалени и призова посредниците, както и ООН, да вземат мерки за прекратяване на израелските действия.

Израелски удари убиха най-малко 12 души в Газа

На свой ред израелската армия заяви, че е атакувала клетка на въоръжената групировка "Ислямски джихад", която контролира части от анклава наред с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че са "наясно, че в резултат от удара са пострадали хора, които не са замесени".

Междувременно армията на Израел препоръча на жители на Дейр ал Балах чрез пускане на дрон със записан гласов призив да се евакуират заради предстоящ удар.

Редактор: Цвета Лазаркова