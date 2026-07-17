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Протестиращите скандираха "Срамота" и "Стига сте саботирали победата"
В общо 12 града в Украйна е имало протести срещу уволнението на министъра на отбраната, съобщават медиите в страната. Михайло Федоров беше уволнен само 6 месеца след като пое поста.
Протестиращите скандираха "Срамота" и "Стига сте саботирали победата". Решението на президента Зеленски, което беше подкрепено от депутатите в парламента, продължава да предизвиква дебати. Най-големите медии излязоха с дълги материали, че не се дава обяснение на гражданите защо популярният министър е сменен.
Украинският министър на отбраната подаде оставка
Володимир Зеленски коментира протестите срещу решението му с думите, че е правилно дори по време на война хората да изразяват мнението си. Но във вечерното си обръщение не говори за споровете за тактиката на бойното поле и принудителната мобилизация на хора в армията.Редактор: Цветина Петкова
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