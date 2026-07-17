За струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, край турския курортен град Бодрум, съобщават турските сайтове „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“. Те отбелязват, че сред плавателните съдове в района от края на юни е закотвена и яхта, свързвана с руския президент Владимир Путин и неговото семейство.

По информация на „Юнан Постасъ“ в момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти „Реа“, която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и „Дженезис“, която е собственост на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Луксозната яхта, свързвана с Путин, напусна Европа под военен ескорт

Сайтът „Хаберденизде“ отбелязва още, че в близост до Бодрум от края на юни се намира и 71-метровата яхта „Виктория", за която се смята, че се използва основно от Путин и неговото семейство. „Виктория“ е оценявана на стойност от 50 милиона долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.

ZWEITE PUTIN-NAHE SUPERYACHT VERLÄSST RUSSLAND IN RICHTUNG TÜRKEI.



Nach der „Graceful" macht sich nun auch die 71-Meter-Yacht „Victoria" auf den Weg – am 28. Juni durch den Bosporus, Ankunft im türkischen Tuzla bei Istanbul, Kurs jetzt auf Bodrum.



Offizieller Eigner: eine… pic.twitter.com/gZCFKe0Psw — Anna (@AnnaDeMilanese) June 30, 2026

По информация на медията в периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират още и яхтите „Ромеа“, която е собственост на руския милиардер Александър Несис, „Алтеър“, която е собственост на руския милиардер Олег Дерипаска, „Предатър“, собственост на руския милиардер Искандар Махмудов, както и яхтите „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на президента на руската държавна банка „ВТБ Банк“ Андрей Костин.

Putin prepara la fuga.



Un altro degli yacht di Putin sta lasciando la Russia.

Si tratta dell'imbarcazione di 71 metri Victoria. Come riportato da "Versiya" citando il servizio MarineTraffic, il 26 giugno lo yacht ha lasciato il Territorio di Krasnodar dirigendosi verso la… pic.twitter.com/dHMwcVBZ3M — Quintus Poppaedius Silo (@francescoproia) July 1, 2026

• Припомняме, че друга луксозната руска яхта „Грейсфул“ (Graceful), за която също се предполага, че е лична собственост на руския президент Владимир Путин, беше засечена от радар в края на юни месец за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио.

Според информация от сайта marinetraffic.com плавателният съд е преминал покрай северното крайбрежие на Дания, посочва ДПА. Датското обществено радио съобщи, че яхтата е била ескортирана от два руски военни кораба, както и от датския военноморски флот, а след това и от германската брегова охрана.

„Въоръжените сили рутинно проследяват кораби, включително плавателни съдове на чужди страни, които преминават през датските протоци и териториални води, като използват способностите, определени за тази цел“, съощиха тогава датските въоръжени сили.

След това обаче „Грейсфул“ спряла да излъчва сигнал, стана ясно от marinetraffic.com. Според Датското радио яхтата изключила своя предавател, който излъчва местоположението ѝ, през август 2022 г. - около шест месеца след началото на руската война срещу Украйна.

Редактор: Цветина Петрова