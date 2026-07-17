Известният турски алпинист, покорил връх Еверест, Насух ​​Махруки беше арестуван от властите за коментар в личния си профил в социалните мрежи, в който определя опита за преврат срещу управлението на президента Ердоган като „театър“, съобщава онлайн изданието „Хаберлер“.

Полицията е отвела Махруки от дома му в Истанбул, добавя медията.

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Махруки, който е основател и ръководител на Асоциацията за търсене и спасяване (АКУТ), работила активно в различни кризисни ситуации в страната, е публикувал свой коментар за събитията, чиято 10-годишнина беше отбелязана с мащабни прояви в страната, отбелязва изданието.

Според властите думите му могат да бъдат окачествени като „подбуждане към омраза и враждебност или обида на обществеността“, а прокуратурата е на мнение, че публикацията е превишила границите на критиката, опитът за преврат от 15 юли е описан като „театрално представление“ и е от естество, което може да предизвика обществено възмущение, допълва медията.

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Вестник „Йеничаъ“ цитира част от публикацията на Махруки, в която той казва следното за опита за събитията отпреди 10 години, правейки алюзия с играта на шахмат: „Опитът за преврат на 15 юли беше предвиден, но умишлено му беше позволено да се осъществи по контролиран начин, тъй като беше възприет като възможност за смяна на режима. Организатор бяха САЩ. Те пожертваха офицера, взеха кралицата, направиха Ердоган крал и поставиха в шах и мат турската нация.“

15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.



Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk… — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) July 15, 2026

Редактор: Никола Тунев