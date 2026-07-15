С внушителни прояви Турция отбелязва 10-ата годишнина от потушения опит за държавен преврат, извършен на 15 юли 2016 г. За негов организатор е считан ислямският проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г. в САЩ. Американските власти така и не го предадоха приживе на Анкара, въпреки многобройните настоявания, включително на президента Реджеп Тайип Ердоган.

В Турция Гюлен и неговото движение, наричано ФЕТО (Фетхуллахистка терористична организация), бяха обявени за терористи, а хиляди хора, смятани за негови членове, бяха изпратени в затворите. Десет години след преврата продължават арестите на предполагаемите участници в движението. Вчера, при операции в цялата страна, бяха задържани около 1000 души, заподозрени за принадлежност към ФЕТО, съобщава кореспондентът на БТА в южната ни съседка Нахиде Дениз.

Турция издаде 121 доживотни присъди за опита за преврат

Опитът за преврат започва на 15 юли 2016 г. вечерта с изстрели, танкове, бомби и войници, които отцепват моста "Босфора" в Истанбул. Самолети бомбардират парламента в Анкара и президентската резиденция. Убити са много хора. Група военни нахлуват в сградата на турската национална телевизия и радио и под заплаха за живота ѝ принуждават говорителката да прочете предварително подготвена декларация, в която съобщават, че завземат властта. Това е организиран опит от страна на част от армията за свалянето на Ердоган след избирането му за президент на 28 август 2014 г.

Türkiye is set to mark the 10th anniversary of the failed July 15, 2016 coup attempt orchestrated by the FETO terrorist organisation pic.twitter.com/D2hjl7Ilkl — TRT World (@trtworld) July 14, 2026

В нощта на пуча държавният глава е на почивка със семейството си в Мармарис, но с помощта на лоялни към него хора се връща в Истанбул и от летище „Ататюрк“ след полунощ призовава населението да организира съпротива срещу опита за преврат.

Изявлението на Ердоган, излъчено от екрана на мобилния телефон на турската журналистка Ханде Фърат от Си Ен Ен Тюрк, променя хода на събитията. Само за 21 часа пучът е потушен, макар и с цената на много жертви. Според информации, които никога не са нито отречени, нито потвърдени, Владимир Путин, който по онова време има много близки отношения с Ердоган, го предупредил за готвения преврат.

Според съобщения в турските медии пучистите планирали да дадат старта на събитията на разсъмване на 16 юли, но обстоятелствата ги принудили да изтеглят часа.

10 years ago today, Türkiye's #democracy was attacked by a small faction within the Turkish military controlled by the US-backed #FETÖ terrorist group, which attempted a coup to eliminate President #Erdogan. Turkish #police, patriotic soldiers & millions of citizens prevented it. pic.twitter.com/WkVchuysdE — Turkish Century (@TurkishCentury) July 15, 2026

По официални данни в опита за преврат загинават 253-ма души, сред които медийният съветник на Ердоган Ерол Олчок и синът му Абдула Тайип Олчок. ранените са повече от 2200.

15 юли е обявен за официален празник - Ден на демокрацията и националното единство, а мостът "Босфора", който е завзет за няколко часа от пучистите и е залят с кръвта на загиналите в съпротивата, е наречен "Мост на мъчениците от 15 юли".

Един от важните аспекти на събитията преди десет години беше демонстрираната от обществеността воля на състоялите се десетки многолюдни митинги срещу опита за преврат, в които участваха хора от всички слоеве на обществото и от целия политически спектър. Проявите се превърнаха в израз на съпротивата на обществеността в Турция, като страна, която е преживяла няколко военни преврата в недалечното минало, срещу всякакви потенциални опити за преврат.

Какво се случи след това

През изминалите 10 години бяха извършени фундаментални промени в системата на управление на Турция, в конституцията и сигурността.

На първо място това е преходът към президентска система на управление. С конституционния референдум през 2017 г. парламентарната система беше премахната и бе приета президентска система, която предостави широки правомощия на Ердоган, който е и ръководител на изпълнителната власт.

Анализаторите акцентират също върху намаляването на ролята на армията в политиката след 15 юли 2016 г. По данни, публикувани в турските медии, най-малко 17 380 души, подозирани или осъдени за участие в пуча, са били отстранени от турските въоръжени сили. Най-малко 150 от тях са на генералско ниво, което представлява повече от 40% от генералите в армията. Това показва, че висшата командна структура е претърпяла голяма трансформация, като се има предвид, че армията се считаше за важна сила в управлението на страната. След преминаването към президентската система Генералният щаб на армията премина на подчинение на Министерството на отбраната.

Наблюдатели са на мнение, че 15 юли 2016 г. е довел и до засилване на влиянието на президентството над съдебната система чрез извършената подмяна в състава на магистратите, хиляди от които бяха отстранени след пуча, а на тяхно място бяха направени нови назначения. Данните сочат, че приблизително 8000 от настоящите съдии и прокурори са били назначени след опита за преврат преди десет години.

15 юли 2016 г. промени и балансите в медийното пространство. По време на извънредното положение, обявено след осуетяването на преврата, над 200 медии бяха закрити чрез укази. Това допълнително е намалило броя на медиите, способни да критикуват правителството, се посочва в доклад на "Фрийдъм Хаус".

Отбелязването на годишнината

В Истанбул проявите за отбелязване на десетата годишнина от 15 юли вече започнаха. Те се организират с координацията на Дирекцията за комуникации на Президентството под наслов „Волята е наша, победата е наша“.

На площад „Юскюдар" край брега на Мраморно море инсталацията „Мълчаливият свидетел“ е посветена на паметта на загиналите в съпротивата срещу пуча. Целта е споменът за тяхната саможертва да бъде запазен и за бъдещите поколения.

Мегаполисът Истанбул ще бъде арена на внушително шествие, в което се очаква да се включат около 5 хиляди души. Ключовата спирка ще бъде "Мостът на мъчениците от 15 юли", който е украсен с червени знамена. Флагове и постери с лозунги са поставени и в различни други точки на мегаполиса.

Към 22:15 ч. - часът на пуча, на моста ще има светлинно шоу с 1500 дрона, които ще проектират в небето турското знаме и посланието „Волята е наша, победата е наша“.

Вечерта на Босфора ще се излъчат визуални представления, а чрез техниката на дигиталното изкуство върху култови обекти на Истанбул като кулата "Галата" и "Момината кула" ще се проектират събитията от нощта преди 10 години.

40 местни медии ще излъчват през целия ден специални предавания, посветени на опита за преврат и последвалите събития.

Градският транспорт в Истанбул, Анкара и Измир ще бъде безплатен в Деня на демокрацията и националното единство.

Редактор: Цветина Петрова