В рубриката „Предизвиквам те“ гостува Жени Лечева, която представя най-новата си песен „Само за нас“.

В разговора тя разказва как успява да съчетава семейството, музиката, театъра и динамичното ежедневие. Изпълнителката споделя и в кои моменти има нужда да се отдалечи от шума и да остане насаме със себе си.

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Освен за новия музикален проект, Жени Лечева говори за творческия процес и за баланса между професионалните ангажименти и личния живот. В края на срещата тя се изправя и пред специално предизвикателство – да направи българско оригами от вестник.

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