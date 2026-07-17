Снимка: Стопкадър
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Тя се изправя и пред специално предизвикателство – да направи оригами от вестник
В рубриката „Предизвиквам те“ гостува Жени Лечева, която представя най-новата си песен „Само за нас“.
В разговора тя разказва как успява да съчетава семейството, музиката, театъра и динамичното ежедневие. Изпълнителката споделя и в кои моменти има нужда да се отдалечи от шума и да остане насаме със себе си.
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Освен за новия музикален проект, Жени Лечева говори за творческия процес и за баланса между професионалните ангажименти и личния живот. В края на срещата тя се изправя и пред специално предизвикателство – да направи българско оригами от вестник.
Повече гледайте във видеото.
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