След като от „Прогресивна България“ съобщиха идеята и частните болници да провеждат обществени поръчки, а средните цени на национално ниво да бъдат определяни от здравното министерство, излязоха редица аргументи против такава промяна.

Оказа се, че нито една страна не одобрява предложението освен държавните и общинските болници, обществени поръчки вече да правят и частните, а за централизираното договаряне да отговаря здравното министерство.

„Ако болница X направи обществена поръчка за едно лекарство, а болница Y за същото дни по-късно, но поръчка за друго количество – мислите ли, че цената ще е същата?”, каза Красимир Грудев, председател на УС на Националното сдружение на частните болници.

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„Дали частните ще правят търгове или не – цените пак ще са различни. Няма как да направите 80 обществени поръчки, за различни количества и да очаквате еднакви цени”, коментира Стойчо Кацаров, член в Надзорния съвет към НЗОК.

Така на преден план здравните специалисти поставят въпроса касата да отговаря за определянето на средна цена на национално ниво.

„Многократно сме заявявали – единственото работещо е касата да прави централизирани търгове и болниците да не се занимават с търгуване на цени”, заяви Грудев.

Според Кацаров проблемът е, че в резултат на тръжните процедури болните остават без лекарства заради начина на плащане. „Този, който плаща, той трябва да договаря цената. Ако искаме да има еднаква цена за всички болници – начинът е Здравната каса да договаря цените за лекарствата за цялата страна за година. И не само – и на изделията”, допълни той.

Стойчо Кацаров: НЗОК трябва да договаря цените на лекарствата, а не отделните болници

Според здравния икономист Аркади Шарков, за да заработи ефективно системата, трябва да се върне принципът на среднопретеглената цена.

„Идеята, предложена вчера, говори за неразбиране на проблема, защото разликата при тези продукти се дължи на централизирания електронен търг, стартирал септември 2025 г. Преди този търг съществуваше формула за среднопретеглената цена, която на всеки 6 месеца намаляваше цената до стойност, която е разумна”, обясни Шарков.

От здравното министерство заявиха, че към момента не обмислят въвеждането на друг механизъм за определяне на цените, но следят внимателно позициите по темата и са отворени за обсъждане.

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В позиция до NOVA от Министерството на здравеопазването заявиха, че не се обмисля въвеждането на друг механизъм за определяне на цените.

„Ведомството следи внимателно позициите на здравните експерти и всички аргументи по темата, като при необходимост бъдещи решения биха могли да бъдат обсъждани въз основа на конкретни данни, анализ на ефекта от прилаганите мерки и диалог със заинтересованите страни.“

А като аргумент в защита на законодателната идея посочиха, че тя няма да доведе до еднакви цени в различните лечебни заведения, но ще доведе до понижаването им и съответно до по-правилното разходване на средствата на Здравната каса.