Пожар е обхванал около 7 декара иглолистни гори край благоевградското село Хърсово. Огънят е възникнал в района на махала "Горни Двуяци". Пожарът е предимно низов, съобщават от ЮЗДП-Благоевград.

В овладяването на пламъците са се включили екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са подпомагани от служителите на ДГС Благоевград. Към действията по гасенето се се включили и доброволците от Доброволно формирование „Г. Измирлиев - Македончето“.

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Редактор: Станимира Шикова