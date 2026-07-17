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Ще се запази преминаването през булеварда на кръстовището с „Раковски“ и при Народното събрание
Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходна зона, обявиха от Общината. Ограниченията важат само през уикендите на август.
Жълтите павета ще бъдат пешеходни в отсечката на булеварда между улица "Княз Александър Първи" и булевард „Василев Левски". Пешеходната зона ще е в сила от 6 часа сутринта на всяка събота до 22 ч. вечерта на всяка неделя през август. Единственото изключение - ще се запази преминаването през булеварда на кръстовището с „Раковски“ и при Народното събрание.
Дете пострада при катастрофа между трамвай и автомобил в СофияРедактор: Дарина Методиева
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