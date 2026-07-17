Софийският районен съд определи мярка „задържане под стража“ спрямо 45-годишния мъж, шофирал с 4,6 промила алкохол в кръвта си в Бистрица.

Случаят беше разкрит след подаден сигнал за рисково шофиране. След обход на полицията водачът беше установен и задържан.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство. На предното стъкло на колата е имало отличителен стикер на МВР. Не е известно обаче 45-годишният мъж да е служител на ведомството. Шофьорската му книжка е отнета.

Заловиха шофьор с 4,60 промила алкохол в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Ивета Костадинова