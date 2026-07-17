Общо 5729 регламентирани сигнала са приети на единния европейски номер за спешни повиквания 112 в периода от 7:00 часа на 16 юли до 7:00 часа на 17 юли 2026 г. Това показват данните на Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Най-много обаждания са били пренасочени към центровете за Спешна медицинска помощ – 1977. Значителен е и броят на сигналите за престъпления против личността, които са 1695. Към общинските администрации са били насочени 1161 повиквания.

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За възникнали пожари са получени 351 сигнала, а за транспортни произшествия – 288. Регистрирани са още 145 обаждания за престъпления против собствеността, 52 за изгубени или бедстващи хора и 50 за различни аварии.

На телефон 112 са постъпили и 13 сигнала за рисково шофиране и автомобилни гонки. Четири от обажданията са били свързани с нелегални мигранти или бежанци, други четири – с битови и промишлени инциденти, а два сигнала са подадени за произшествия с опасни вещества.

За отчетения период са регистрирани още три сигнала за бедствия и едно обаждане, довело до мисия на Спешната медицинска помощ по въздуха.

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В справката са включени и две трансгранични входящи повиквания към системата 112. Трансгранични изходящи обаждания не са отчетени. От МВР уточняват, че за едно и също събитие или произшествие е възможно да бъдат подадени два или повече сигнала, поради което броят на повикванията не съответства непременно на броя на отделните инциденти

Редактор: Цветина Петкова