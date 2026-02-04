Издадени са почти 600 наказателни производства

Над 200 глоби и почти 600 административнонаказателни производства са издадени срещу граждани, подали фалшиви сигнали на телефон 112. Кои са най-честите злоупотреби и какъв е профилът на извършителите. Темата в ефира на предаването „Социална мрежа” коментираха Мадлен Ценкова, главен експерт в Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС и Стоян Вълев, главен експерт в отдел Административно-наказателна дейност в Дирекция „Национална система” 112.

Основно сигналите ги делим на регламентирани и нерегламентирани. Kато част от нерегламентираните сигнали разглеждаме шегите и фалшивите сигнали. Нашите оператори са подготвени и обучени точно за такива обаждания. Те в реално време, по време на водене на разговора, чрез уточняващи въпроси могат да забележат факторите, които да наклонят дали дадено повикване  е реално или има вероятност да бъде фалшиво”, каза Стоян Вълев.

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

„„Национална система” 112 създаде специализиран отдел, който се занимава точно с този тип сигнали, които не трябва да получават реакция, а всъщност са разходили значителен държавен ресурс”, допълни още той. По думите му извършителите нямат конкретен профил, те могат да бъдат мъже или жени на всякаква възраст. 

В общите случаи мотивите на децата, подали фалшиви сигнали на телефон 112, са с цел шега. Нашата задача е превантивна, да предотвратим това да не се случи”, каза главен експерт Мадлен Ценкова. Тя обясни, че мерките, които се предприемат са възпитателни с цел да се помогне на детето да осъзнае, че това поведение няма да бъде толерирано.  

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова

