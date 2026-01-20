Задържаха 42-годишен мъж за подаване на фалшив сигнал за поставено взривно устройство на жп гарата в София.

Обаждането е получено на спешния телефон 112 към 21:30 ч. в понеделник. Телефонът, от който е отправена заплахата, е локализиран на територията на град Свищов.

Минути по-късно служители на полицейското управление в града са установили в дома му подателя на сигнала. Той е задържан за срок до 24 часа.