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Според Богомил Николов трябва да има ясни правила за включените продукти
„Кошница с грижа“ може да се превърне в своеобразна промоционална кампания с подкрепата на държавата, ако липсват ясни правила за включените продукти. Това предупреди в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS председателят на „Активни потребители“ Богомил Николов. По думите му в момента няма фиксиран списък със стоки, които да попадат в инициативата, а това създава риск търговските вериги да включват сезонно поевтиняващи продукти, без реално да правят отстъпки.
Според специалиста веригите разполагат с достатъчно гъвкавост при избора на продуктите и могат да използват стоки от собствените си марки, които и без това се предлагат на по-ниски цени. “Въпреки че определената минимална отстъпка от 15% е положителна стъпка, тя сама по себе си няма да реши проблема с високите цени. Много е важно правителството да не сложи отметка след тази инициатива и да каже, че си е свършило работата. Тепърва трябва да се предприемат дългосрочни мерки, които политиците обикновено отлагат“, заяви Николов.
Какъв ще бъде ефектът от мярката "Кошница с грижа"
Експертът посочи, че истинските решения се крият в подкрепата за българското производство и съкращаването на веригата между производители и потребители. По думите му многобройните посредници продължават да оскъпяват храните, а държавата изостава с важни реформи. Той призова и за повече възможности за директна продажба от производители чрез пазари и тържища, които да създадат по-къса верига на доставка.
Богомил Николов изрази опасения и за качеството на някои от продуктите, включени в инициативата. "Нужно е държавата да бъде безкомпромисна и да извършва проверки“, смята той. Според него съществува и риск по-ниските цени във веригите да затруднят още повече малките търговци.
Повече по темата вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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