Синоптиците предупреждават за условия за градушки в някои райони на България днес, след като през втората половина на деня атмосферата ще стане по-нестабилна и ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Атмосферното налягане ще се понижи и ще остане под средните стойности за месеца.

Преди обяд валежи все още ще има в отделни райони на Югоизточна България, докато в Западна и Централна Северна България времето ще бъде предимно слънчево. Следобед обаче облачността ще се увеличи, а на места, главно в южните и източните части на страната, се очакват краткотрайни, но интензивни превалявания, придружени от гръмотевици. Именно в тези райони съществува и риск от образуване на градушки.

Гръмотевични бури с градушки в Западна и Централна България

Вятърът от северозапад постепенно ще отслабва, а в източната половина на страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще достигнат между 26 и 31 градуса, като в София се очакват около 26 градуса.

Над планинските райони времето ще бъде предимно слънчево през първата половина на деня. След обяд над масивите в Южна България ще се развива купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 19 градуса на 1200 метра надморска височина и около 11 градуса на 2000 метра.

Студен фронт носи вятър и летни дъждове

По Черноморието също се очаква развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, а максималните температури ще останат между 25 и 27 градуса.

Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

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Редактор: Цветина Петкова