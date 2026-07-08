В средата на настоящата седмица ще усетим полъха на бързо преминаващ студен атмосферен фронт. В сряда от северозапад на югоизток ще се оформят кратки гръмотевични бури с интензивен валеж и риск от градушка. Явленията ще са по-отчетливи в Южна и Източна България в топлата част на денонощието – късно следобед, вечерта и през нощта.





Ще се усили вятърът по-късно през деня и в Дунавската равнина. Поривите от северозапад ще са силни. Дневните температури ще са между 29 и 33-34 градуса.

С нахлуването на по-студен въздух в четвъртък ще остане ветровито и осезаемо по-хладно с температури следобед от 25-26 градуса в Северозапада до към 30-31 градуса в Южна и Източна България. Ще е преобладаващо слънчево, а следобедни локални летни дъждове с гръмотевични бури се очакват в най-южните планински масиви и край морето.

В петък и събота ще е слънчево с лека, динамична облачност, но без валежи. Такива, макар и кратки, не са изключени по най-северните брегове в петък. В последния ден на седмицата следобедни освежителни дъждове ще има на изолирани места в планините и тук-там в Североизтока.

След краткото облекчение в жегата, температурите в най-топлата част на денонощието през почивните дни отново ще се върнат към стойности в интервала 28-33 градуса.