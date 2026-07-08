Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде "Асошиейтед прес". Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите по над 80 цели, „за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут“.

Американски официален представител посочи, че военните са насочили ударите си срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, системи за брегово наблюдение, ракети „земя-въздух“, както и срещу площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове. "Ирански пристанищни съоръжения също са сред целите", добави той.

Вашингтон отмени и лиценза, който позволява на Техеран да продава петрол. Пазарите реагираха веднага и цените на горивото се повишиха с над 3%.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в град Кешм и в Бандар Абас. Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще поднесат „разгромяващ отговор". Техеран предупреди, че няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде "Ройтерс". В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

Срещата на върха на НАТО в Турция - кои са основните теми в дискусиите

Подобна серия от ирански атаки срещу кораби и ответни удари от страна на САЩ имаше и в края на миналия месец, но новите удари се отличават с това, че се случват, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп е в Турция за срещата на върха на НАТО, отбелязва АП.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че американската атака срещу Иран нарушава първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство от Исламабад, съобщи иранската агенция "Фарс". Заместник-министърът на външните работи добави, че през последните три седмици САЩ многократно са нарушавали условията на споразумението.

► Иран обяви удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн след новите атаки на САЩ

Напрежението между САЩ и Иран се изостри още повече, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на последните американски удари срещу иранска територия.

Според изявление на КГИР, цитирано от иранската държавна телевизия и "Франс прес", при съвместна операция на военноморските и военновъздушните сили на корпуса са били използвани ракети и дронове срещу американски съоръжения в двете държави от Персийския залив.

Иран твърди, че са били поразени общо 85 стратегически цели, свързани с американското военно присъствие в региона. От Техеран определят операцията като първи отговор на последната американска военна акция.

Малко по-рано властите в Кувейт съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана на страната са били активирани за прехващане на ракети. В същото време Бахрейн потвърди, че е бил подложен на ракетни атаки. До момента няма официална информация за жертви или нанесени материални щети.

Междувременно председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф отправи остри обвинения към САЩ, като заяви, че Вашингтон е нарушил договореностите между двете страни чрез военните си действия, подновяването на санкциите срещу иранския петрол и отправянето на нови заплахи за удари.

Галибаф заяви, че „ерата на тормоза и изнудването е приключила“ и подчерта, че Иран няма да отстъпи под натиск.

► Международни реакции

От Анкара генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че последните американски удари срещу Иран са били „абсолютно необходими“. „Решаващо е САЩ да реагират твърдо“, коментира Рюте пред журналисти във втория ден на срещата на върха на НАТО в турската столица.

Попитан за многократните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп към Алианса, генералният секретар увери, че Вашингтон остава изцяло отдаден и с пълна ангажираност към НАТО.

Рюте обаче отбеляза, че САЩ имат и ясни очаквания към останалите съюзници, визирайки настояването на Тръмп европейските държави и Канада значително да увеличат разходите си за отбрана.

Редактор: Дарина Методиева