Окръжният съд в Бургас постанови постоянен арест за директора на „Водоснабдяване и канализация“ - Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Илчо Боев.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, а при доказване на вината им законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.

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Искането за най-тежката мярка за неотклонение беше внесено от Окръжната прокуратура, след като двамата бяха задържани при специализирана акция на ГДБОП в края на миналата седмица.

Според прокуратурата разследването е свързано с обществена поръчка между ВиК-Бургас и външна фирма за почистване на близо 70 сондажни кладенци в областта. По данни на обвинението проверката е установила, че дейностите, за които е сключен договорът, реално не са били извършени.

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Въпреки това на изпълнителя са били изплатени над 300 хил. евро. Разследването е започнало след сигнал от служител на водното дружество, който твърди, че е бил подложен на натиск да подпише документи с невярно съдържание. Определението на Окръжния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред по-горна инстанция в тридневен срок.

Редактор: Цветина Петкова