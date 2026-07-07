„Диагноза България“ е новата платформа на 19-годишния Мартин Атанасов, създател на „Черна писта“.

В новия си проект той събира на едно място данните за 180 държавни и общински болници и осветлява над 605 млн. лв. съмнителни разходи и поръчки само за 2025 г.

Преди година с „Черна писта“ Атанасов показа къде и колко често се случват катастрофите по пътищата. Тогава хиляди червени точки превърнаха статистика в картина. Места, за които се говореше като за „опасни“, се видяха като натрупан системен проблем, следи от бездействие, които могат да бъдат проследени, разбрани и променени.

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Новият проект е наречен „Диагноза България“ (diagnozabulgaria.com) и показва проблемите и нередностите в здравеопазването. За първи път Атанасов събира на едно място данни за това къде и как се харчат парите на Здравната каса, как се управляват 180-те държавни и общински болници у нас, за какво отиват парите за обществените поръчки на болниците и къде числата започват да изглеждат необичайно.

Как работи и какво може платформата

„Диагноза България“ стъпва единствено на официални публични източници: Министерство на здравеопазването и финансовите отчети на болниците (които за пръв път биват публикувани в пълен вид), данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за клиничните пътеки, плащанията към лечебни заведения и разходите при лекарствата, Централизираната система за обществени поръчки, НЗИС и други. Зад всяка стойност стои справка, отчет или друг документ – нищо не е прогноза или мнение.

Системата е разделена на шест модула, които покриват основните проблеми на здравната система:

⇒ Държавни и общински болници – данни с пълен профил на всяко лечебно заведение: бюджет и разходи, количествени показатели, заплати на персонала, изпълнени дейности към НЗОК, икономически показатели. Всички тези данни са сравнени с аналогични болници (големи УМБАЛ с големи УМБАЛ, МБАЛ, СБАЛ и т.н., за да е максимално точен анализът) и при отклонения в данните платформата го маркира като аномалия.

⇒ Персонал – пълни данни за средна, максимална и минимална заплата по щат за всички държавни и общински болници. Данните са налични за всеки месец на 2025 и за януари и февруари 2026 г., където средната брутна заплата на национално ниво е 1076 €. Модулът има много опции за анализ и сравнение по позиции, тип болници, национално и регионално равнище и пълен преглед на данните.

⇒ Обществени поръчки - модулът анализира около 3000 обществени поръчки от лечебните заведения за 2025 г. с обща стойност над 1,2 млрд. лева. Анализират се стойности, брой участници, срокове за кандидатстване, ценови разлики и платформата маркира риск-индекс за всяка поръчка. На база индексът се маркират около 156 млн. лева, които са подозрителни и биха изисквали допълнителни проверки.

⇒ Лекарства – платформата отваря данните за това на какви цени се плащат лекарствата в болниците от НЗОК и къде има разминаване и ценови аномалии. Общата анализирана сума е 1,67 млрд. лева, в които се откриват аномалии за около 60 млн. лв. които е могло да бъдат спестени.

⇒ Здравна каса – къде и за какво плаща Здравната каса? Къде са 2,5 милиона хоспитализации през 2025 г., какви са обемите на конкретните процедури у нас, как се отчитат и изпълняват от болниците и откриват ли се аномалии. Модулът дава информация за всичко това, която стъпва на около 1,2 млн. реда официални данни от НЗОК.

Общото между всички модули са сигналите, които с помощта на изкуствен интелект се събират и анализират: където разход, поръчка или лекарство се отклонява статистически значимо от сходните, платформата маркира като аномалия. Аномалията не е обвинение. Тя е сигнал и покана за по-внимателен поглед. Място, където обществото, институциите и самата система трябва да попитат „защо“ и да предприемат действия.

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Данните ги има, прозрачността – не

Само за 2025 г. НЗОК плаща над 4 млрд. лева за болнична помощ – почти половината от целия си бюджет. Това са обществени пари, но досега за обикновения гражданин беше почти невъзможно да разбере какво се случва с тях след това.

Данните съществуват – във финансови отчети, регистри, обществени поръчки, справки на институции. Но са разпилени в различни системи, в различни формати и на различни места, така, че на практика обществото (а и самите институции) не може да види пълната картина.

„Диагноза България“ осветлява всичко – 605 980 966 лв. в съмнителни разходи и поръчки

Според анализите на официалните данни в „Диагноза България“ за 2025 г. платформата осветлява 605 980 966 лв. в съмнителни разходи и поръчки. Това е общият размер на аномалиите от всички модули, при които се откриват отклонения, заслужаващи проверка, обяснение и публичен разговор.

За първи път можем да получим от едно място бързо и ефективно отговори на въпроси, като:

Наистина ли едно и също лекарство се купува за около 30 лв. на единица в една болница, а в друга – при сходни обеми – същото струва близо 30 пъти повече на единица? Кои са болниците? Кое е лекарството? Кога е купено?

Наистина ли има държавни и общински болници, които плащат стотици хиляди за нелогични разходи – охрана, консултантски и външни услуги, граждански договори – докато отделенията им са в плачевно материално състояние, а заплатите на лекарите и медицинските сестри са под средните за страната? Кои са тези болници? За какво отива бюджетът им и как изглежда сравнен с подобни болници? Кои са директорите на тези болници и кой ги е назначил?

Кои са обществените поръчки, които се анексират или договарят на чувствително по-висока от прогнозната цена, често при един единствен участник или при „редовен“ изпълнител?

Истина ли е, че болници отчитат необичайно голям обем по дадена процедура спрямо всички свои аналози? Кои са тези отклонения? Защо общински болници в малки градове с няколко десетки легла имат изписвани стотици сложни и скъпи процедури по клинични пътеки?

Каква е „Диагноза(та) България“?

Създателят на платформата Мартин Атанасов споделя, че смисълът на платформата не е да атакува здравната система, а да я направи видима.

„Не да сочи с пръст, а да покаже къде числата не изглеждат нормално. Не да произнася присъди, а да даде на гражданите, журналистите, институциите и самите болници инструмент за проверка, сравнение и промяна.

Когато направих „Черна писта“, видях колко силни могат да бъдат данните, когато ги извадиш от таблиците и ги превърнеш в нещо, което хората могат да разберат. Тогава показахме къде по пътищата трагедиите се повтарят, докато свикнем да ги наричаме случайност.

Сега здравеопазването има нужда от същата честност. „Диагноза България“ не е атака срещу болниците. Тя е опит да видим къде системата боледува, за да можем да я лекуваме. Не соча с пръст към конкретен човек или лечебно заведение. Соча към проблем, който засяга всички ни – как се харчат обществените пари, които трябва да се връщат при пациента като по-добра грижа.

Вярвам, че добрите решения се взимат на основата на факти, не на усещания, връзки или удобни обяснения. Затова събрахме данните, подредихме ги и ги направихме достъпни. Преценката какво означават оставям на хората, защото информираният гражданин може да решава по-добре от всеки, който решава вместо него“, казва Атанасов.

Редактор: Цвета Лазаркова