Челен удар между лек автомобил и бус на магистрала „Хемус“ край Шумен отне живота на трима души, сред които и дете. Ранените също са трима.

Двама от загиналите са 67-годишният водач на леката кола и 48-годишна пътничка. Третта жертва е дете на 11 години, което издъхнало в линейка на път за болницата. Двамата оцелели от автомобила - на 7 и 24 години, са хоспитализирани в тежко състояние.

Водачът на буса - 51-годишен мъж, също е пострадал, но животът му е вън от опасност. Пожарникари помогнали за изваждането му от превозното средство.

Сигналът за катастрофата е подаден минути след 12.00 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Катастрофа и горяща кола спряха движението по „Хемус“ в Шуменско (СНИМКИ)

Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Заради произшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика.

Три катастрофи на „Хемус“ край Шумен, има пострадало дете

Снимки: Деян Герговски

Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало, в резултат на което е изгубил контрол над управлението и се е ударил в насрещно идващия бус.