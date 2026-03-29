Дете пострада при една от общо три катастрофи на магистрала "Хемус" край Шумен. Сигнали за произшествията са получени за по-малко от час, съобщават от пресцентъра на полицията.

При единия от инцидентите, възникнал в платното в посока към София, 10-годишно дете е получило травма на главата. То е откарано в за преглед в шуменската болница, където е прегледано и освободено.

Катастрофа затруднява движението по „Хемус”

В другото произшествие с материални щети водач е самокатастрофирал. Подобен е случаят и в трети инцидент в платното в посока към Варна.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг. Екипи на "Пътна полиция" от Нови пазар подпомагат движението в тези участъци на магистралата.