Магистрала за Маказа може да изведе трафика към Гърция от Кърджали и останалите населени места в региона. Идеята е тя да бъде изградена на концесия, обяви на пресконференция областният управител на Кърджали. В същото време в момента повече от 20 км от единствения път са в ремонт, което води до проблеми в натоварения трафик.

Движението по централния булевард в Кърджали - булевард „Беломорски“, е изключително затруднено от ремонтните дейности, които ще продължат до догодина. Още 20 км от пътя към гръцкото море са в ремонт към този момент.

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Основният проблем обаче за всички хиляди преминаващи е извеждането на този трафик от града. Именно затова от регионалното министерство са започнали да мислят в перспектива за изграждането на магистралата Русе - Маказа на концесия.

„В нормалните държави няма град или село, където да няма обходен път. Тук чакаме между 10, 15 и 17 минути, за да пресечем“, коментира жител.

„Към момента те са се спрели на решение да бъде изградена магистрала от Русе до Маказа, като нашето искане ще бъде този магистрален път, една част от който да започне от изграждането на мостовото съоръжение над язовир „Студен кладенец“, а обходният стар път, или пътят от Хасково за Кърджали, който е долният, да бъде използван като обход и да се използва мостът, за да се мине от другата страна на Кърджали, така че да се заобиколи градът“, заяви Бисер Николов, областен управител на Кърджали.