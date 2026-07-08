С Турция водихме разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. Ще работим активно по т.нар. Среден коридор – това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт – жп, морски, пътен, комуникации, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса „Боташ” и другите дейности в отношенията между Турция и България. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на „Здравей, България”.

По отношение на жп транспорта у нас той посочи, че „положението е трагично и се намираме в колапс”. Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно, беше категоричен министърът.

Георги Пеев: Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета

Той подчерта, че в 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Също така коментира, че не трябва да се работи „на парче”, а да се действа стратегически и стиковано. Министърът каза още, че има договори в жп транспорта за 764 милиона , за които няма финансиране и подчерта, че в момента те се ревизират.

Министърът каза, че 17 договора за жп проекти се разследват от Европейската прокуратура.

От 266 вагона у нас само 112 са климатизирани, а в част от тях има постоянни повреди, заяви още Пеев.

Министър Пеев коментира и ситуацията с "Български пощи", като заяви, че те са пред фактически фалит.

Във връзка с мазута по брега на Черно море Пеев каза, че става дума за старо отлагане на нефтени продукти. И беше категоричен, че няма замърсител в териториалните ни води.

Министърът каза, че има публикуван регистър на лицензираните атракциони, които са достъпни за всички. Също така подчерта, че вече има подадени сигнали за нередности.

Пеев завърши с думите, че целта на екипа му е да се положат добри основи за стратегическо планиране, за реализиране на проектите и на високи нива на безопасност в сферата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова