"Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на първия блиц контрол в Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание. Той представи основните приоритети в работата на екипа си и отговори на въпроси на народните представители.

По думите на министъра железопътният транспорт остава най-сериозното предизвикателство пред системата. В момента се извършват одити в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“, като след приключването им ще бъдат представени конкретни данни и мерки.

Георги Пеев поиска подробна информация за безопасността в железопътния транспорт

В отговор на въпроси на народни представители министърът съобщи, че е възложена проверка на договора с новия частен железопътен превозвач. "България е безспорен лидер в аеронавигационното обслужване и е сред първите три държави в Европа в този сектор. Не така стоят нещата в останалите направления на транспорта и съобщенията. Иронията е, че българското въздушно пространство е вратата към Европа, а жп транспортът е тапата“, обясни транспортният министър и добави, че той и екипът му ще работят денонощно и последователно за достигане на необходимите нива.

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Георги Пеев посочи още, че задълженията на „Български пощи“ възлизат на близо 135 млн. евро и подчерта необходимостта от преструктуриране и реформи в дружеството. По думите му, предвид важната социална функция на пощенския оператор, не се предвижда закриване на пощенски станции.

Министърът подчерта, че сред основните приоритети на Министерството на транспорта и съобщенията е навременното изпълнение на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, включително проекта за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на стойност близо 200 млн. евро.

След проверка на влак и служителски помещения транспортният министър поиска бързи решения в БДЖ

По отношение на развитието на регионалните летища министърът отбеляза, че се подготвят нови концесионни анализи, които ще очертаят възможностите за инвестиции и развитие на летищната инфраструктура в страната.

"Никой от нас не е професионален политик. Дошли сме тук, за да работим. Ще ви бъда благодарен, ако съвместно можем да променим транспорта в България. Отворени сме за конструктивен диалог по всяко време“, каза още министър Георги Пеев.

Редактор: Никола Тунев