България и Турция ще работят съвместно с Европейската комисия за развитието на Средния коридор между Азия и Европа. Това потвърдиха в телефонен разговор министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу.

„На среща миналата седмица с европейския комисар по разширяването Марта Кос споделихме общо мнение, че двете държави са стратегически за реалното използване на Средния коридор като допълнителна логистична свързаност”, посочи министър Пеев.

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Двете страни обсъдиха пътните и жп алтернативи за превоз на стоки в региона.

„Турция е стратегически партньор и най-голям съсед на България, затова е важно да поддържаме последователен диалог и координация”, категоричен бе българският транспортен министър.

Редактор: Мария Барабашка