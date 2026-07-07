Св. Синод на Българска православна църква – Българска патриаршия покани у нас Вселенския патриарх Вартоломей. Той ще вземе участие в тържествата, които ще се състоят в периода 16-20 октомври по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на отец Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител и закрилник на българския народ.

Църковна делегация, водена от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум посети Истанбул, където се срещна с Негово Светейшество и предаде поканата и поздрав от Българския патриарх Даниил и Св. Синод на БПЦ-БП. Срещата се състоя в храм „Света Неделя", Кондоскали, където бе отслужена тържествена света Литургия по повод празника на „Св. Неделя“.

Накрая на светата Литургия Вселенският патриарх Вартоломей се обърна към българските пратеници със следните думи:

„Досточтими братя, във ваше лице приветстваме цялата Светейша Българска църква и братски целуваме нейния предстоятел, многообичния и Блаженейши Софийски митрополит и Български патриарх Даниил, чието неотдавнашно посещение в родния ни Имврос по случай нашия имен ден ни изпълни с духовна радост, вълнение и ликуване, а споменът за него остава винаги жив и сладък за нас. Защото двете наши Църкви са свързани от свещени и неразрушими връзки, връзки на общата вяра и любов, която, според апостол Павел, „никога не отпада“.

Редактор: Цвета Лазаркова