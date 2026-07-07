Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Политологът коментира изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова
Правителството чрез министър Демерджиев казва, че Пеевски вече не е недосегаем. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът проф. Мария Пиргова, която коментира изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.
Проф. Пиргова посочи, че МВР е доста активно по отношение на кметовете на ДСП. „Делян Пеевски е под ударите на властта, защото в един момент той трябва да докаже съответствие между доходи, декларации и полети”, посочи тя и допълни: „Пеевски има голям проблем с доказване на начина си на живот. Тук и г-жа Атанасова гори с това, че не е декларирала излизания в чужбина”.
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Според думите ѝ Иван Демерджиев не е длъжен да каже откъде са тези негови данни. Проф. Пиргова коментира още, че едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия. „В случая Демерджиев не засяга само Конституционния съд, той засяга преди всичко ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ”, допълни политологът.
По отношение на замразяването на договора с „Боташ” политологът заяви, че добрите отношения между България и Турция са факт, а това нито са случайни договорки, нито са постигнати изведнъж. „Чакаше се Радев да дойде на власт, да се срещне с Ердоган и този договор да получи развитие”, коментира още тя.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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