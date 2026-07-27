Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС временно да отстрани от длъжност като административен ръководител градския прокурор на София Емилия Русинова. Темата коментираха ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов и бившият директор на НСлС Бойко Найденов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Брегов с казуса около Русинова се повтаря модел, наблюдаван и при процедурите срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му Софийската градска прокуратура има ключова роля, тъй като разследванията срещу съдии, прокурори и следователи са именно в нейната компетентност. „Това само по себе си превръща този пост във властови център”, подчерта Брегов.

Найденов пък определи поведението на Прокурорската колегия като очаквано. По думите му причините за подобни решения вероятно са „по-дълбоки и невидими за обществото”. „В края на мандата си членовете на ВСС отново демонстрират, че няма да се съобразяват с изискванията на закона. Само те могат да кажат защо го правят. Ако аз бях на мястото на Русинова, бих се оттеглил”, коментира той.

Правосъдният министър ще се запознае с мотивите и тогава ще реши дали да обжалва отказа за отстраняване на Емилия Русинова

От своя страна Брегов заяви, че решенията на Прокурорската колегия не са резултат единствено от волята на нейните членове. „Тези решения са продиктувани от външна политическа или икономическа воля. Членовете на колегията са изпълнители на волята на други лица”, заяви той.

Според Найденов проблемите в прокуратурата не може да бъдат решени единствено чрез избора на нов главен прокурор. „Загубихме няколко месеца. Очакваме през есента да започне обсъждането на промените в Закона за съдебната власт. Ако чакаме просто нов добър главен прокурор, нищо няма да се промени. Необходима е реформа в структурата и мястото на прокуратурата в съдебната система”, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова