Държавна агенция „Национална сигурност“ е експулсирала руски граждани заради дейност срещу националната сигурност на България, отказала е българско гражданство на 25-има чужденци заради връзки с чужди специални служби и е започнала проверки срещу българин, присъединил се към руската армия във войната в Украйна. Това става ясно от Годишния доклад на агенцията за 2025 г.

Според документа активността на чуждите специални служби у нас остава „устойчиво висока“ заради войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на ЕС и НАТО. ДАНС отчита, че основните цели на чуждите разузнавания остават придобиването на чувствителна информация и изграждането на позиции за влияние в държавната администрация, стратегически предприятия, медиите, неправителствения сектор и образователните институции.

Латвия: Заради Русия нарастват рисковете за сигурността на Европа

Като резултат от противодействието на чуждите специални служби през 2025 г. ДАНС е експулсирала двама руски граждани - единия за действия срещу интересите и националната сигурност на България, а другия - за съпричастност към руските специални служби. На трети руски гражданин е отнето правото на пребиваване в страната и му е наложена петгодишна забрана за влизане в Европейския съюз.

Освен това агенцията е експулсирала шестима чужди граждани заради дейност, застрашаваща икономическата и финансовата сигурност на страната, а на други двама е наложена забрана за влизане в ЕС поради заплаха за националната сигурност. Четирима чужденци са включени в списъка на нежеланите в България за срок от 10 години, като единият е заради дейност в полза на чужди специални служби.

По информация на ДАНС на двама чужди граждани е отнето правото на пребиваване за подпомагане на руската военна индустрия чрез доставки, използвани във войната срещу Украйна. Софийската градска прокуратура е започнала проверка срещу български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили в Украйна, както и досъдебно производство срещу чужд гражданин за дейност в полза на чужди специални служби.

През годината ДАНС е дала и отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци заради данни за обвързаност с дейността на чужди специални служби или друга дейност, застрашаваща националната сигурност.

Христо Грозев ще подпомага МС в борбата с дезинформацията и хибридните заплахи

Франция потърсила помощ от ДАНС

Докладът отбелязва и съвместна работа с френските специални служби по разследването срещу четирима български граждани, осъдени във Франция за оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж. Френските власти разглеждат случая като част от руска хибридна операция за създаване на обществено напрежение.

Хибридните заплахи остават основен риск

В годишната си оценка ДАНС предупреждава, че през 2025 г. България е останала обект на активни хибридни операции, насочени към влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения, обществените нагласи и създаването на зависимости в различни обществени сфери. Според агенцията целите на Руската федерация остават - от разузнавателни операции и информационни кампании до кибератаки, икономически зависимости и други елементи на т.нар. хибридна война

Стратегическите обекти остават сред основните цели

ДАНС отчита, че през 2025 г. защитата на критичната инфраструктура е придобила още по-голямо значение заради войната в Украйна, хибридните заплахи и зачестилите кибератаки. Агенцията предупреждава за рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите, водоснабдяването и здравеопазването, както и за уязвимости в част от стратегическите обекти, свързани с остаряло оборудване, недостиг на средства и недостатъчно развита киберзащита.

Киберзаплахите се усложняват

Според доклада кибератаките срещу държавни институции, стратегически предприятия и обществени системи продължават да нарастват, като все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. ДАНС акцентира върху необходимостта от по-висока устойчивост на държавните информационни системи и засилено международно сътрудничество в областта на киберсигурността.

Финансовата сигурност остава приоритет

В областта на финансовата сигурност ДАНС е работила по противодействие на изпирането на пари, заобикалянето на международните санкции, финансовите измами и схемите за незаконно финансиране. Особено внимание е отделено на опитите за подпомагане на санкционирани лица и компании и на защитата на финансовата система от външно влияние.

Терористичната заплаха остава под контрол

Въпреки че България не е била пряка цел на терористични атаки през 2025 г., ДАНС отчита, че международната обстановка продължава да генерира рискове. Продължил е мониторингът на лица и организации с потенциал за радикализация, както и обменът на информация със съюзническите служби.

Следят се проявите на екстремизъм

Агенцията е наблюдавала както крайнодесни, така и крайнолеви прояви, включително разпространението на език на омразата и радикално съдържание в интернет. ДАНС предупреждава, че международните конфликти и дезинформационните кампании могат да засилят общественото напрежение и процесите на радикализация.

Миграцията продължава да носи рискове

Докладът отчита, че незаконната миграция остава предизвикателство за националната сигурност. ДАНС е работила съвместно с останалите институции за пресичане на каналите за нелегален трафик на мигранти и за ограничаване на рисковете от проникване на лица, представляващи заплаха за сигурността.

Засилен контрол върху класифицираната информация

През годината ДАНС е продължила проверките по издаване и поддържане на разрешения за достъп до класифицирана информация, както и контрола върху организациите, работещи с такава информация. Акцент е поставен върху предотвратяването на нерегламентиран достъп и изтичането на чувствителни данни.

Сред основните задачи пред ДАНС за настоящата година са противодействието на чуждите специални служби и хибридните операции, повишаването на защитата на критичната инфраструктура, укрепването на киберсигурността, ограничаването на незаконната миграция, борбата с финансирането на тероризма и задълбочаването на сътрудничеството със службите на ЕС и НАТО.

Редактор: Цветина Петкова