Рисковете за сигурността в Европа, свързани с действията на Русия, нарастват, предупреждава Бюрото за защита на конституцията (БЗК) - държавната служба за сигурност на Латвия. Това се посочва в годишния доклад за 2025 г.

Според анализа Русия засега не представлява пряка военна заплаха за Латвия, но засилената пропаганда и посланията на Москва към страната показват наличие на потенциални дългосрочни намерения.

15-годишно момче загина при руска атака в Одеска област

В доклада се подчертава, че възприятието на Москва за Запада като екзистенциална заплаха се е засилило. Русия все по-често разглежда отношенията си със западните държави като пряка конфронтация – не само заради войната в Украйна, но и в глобален и идеологически контекст.

Латвийската служба за сигурност отчита, че през 2025 г. Москва е продължила с дейности, насочени срещу западните държави, включително саботажи, дезинформационни кампании и опити за кибератаки срещу индустриални системи за контрол в Латвия и други страни от Запада. Целта на тези действия е създаване на несигурност сред обществото и подкопаване на единството в подкрепата за Украйна.

Интензивна вълна от ракетни атаки срещу Киев и Харков

Директорът на БЗК Егилс Звиедрис заяви, че Латвия трябва да бъде подготвена за опити на Русия да повлияе върху предстоящите парламентарни избори в страната, които ще се проведат през есента.

Редактор: Ралица Атанасова