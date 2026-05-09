Българската агенция по безопасност на храните ликвидира четири огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите вече са дезинфекцирани.

Заразата датира от лятото на миналата година, но до момента не беше напълно елиминирана. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните им обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите на БАБХ до оборите. Подобна е ситуацията и със стадото с потвърдена чума във Велинград. Предстоят действия за окончателното приключване и на тези огнища.

Разработват нови мерки срещу разпространението на зарази по животните у нас

Заради тях в момента са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези региони. Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди.

⇒ Ситуацията с птичия грип и антракса

Към момента в България няма регистриран птичи грип. От началото на 2026 г. са установени 10 огнища на заболяването, но всички те са ликвидирани. Възприемчивите животни са умъртвени, фермите са дезинфекцирани, а в 3- и 10-километровите зони около засегнатите обекти е извършен строг надзор.

Овладяно е и огнището на антракс в биволовъдното стопанство в село Черногор, Силистренско. Всички говеда в селото са ваксинирани, а фермата е многократно дезинфекцирана. Проследени са всички движения на животните и са унищожени добитите от тях продукти. След изтичане на законовия едномесечен срок за карантина стопанството ще бъде освободено от всички забрани. Друго огнище на антракс в страната няма.

⇒ Мерки срещу бруцелоза и ку-треска

Две огнища на бруцелоза по говедата – във Велико Търново и в Симитли – вече са ликвидирани. Продължава активната работа по други 11 огнища в община Симитли, повечето от които са от миналата година. Обектите са под възбрана, а животните се тестват на всеки три месеца. Когато всички проби в дадено стопанство излязат отрицателни, следващото изследване се прави след шест месеца. Ако и тогава животните се окажат здрави, огнището се обявява за прекратено.

Продължават и мерките срещу стари случаи на ку-треска. Това заболяване изисква продължително време за овладяване и ваксинация на целите стада в продължение на поне три години. Предприети са всички действия за ограничаване на движението на животни от засегнатите стопанства.

От БАБХ подчертават, че имат изградена „стройна система за борба със заболяванията” и предприемат всички необходими мерки за защита на здравето на хората и животните.

Редактор: Мария Барабашка