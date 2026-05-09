„Родителството е изпитание, което променя всичко. Ставаш едновременно по-смел и по-страхлив, по-уверен и по-неувереен, но това отключва неподозирани суперсили”, сподели създателят на съдържание Диляна Георгиева в предаването „Събуди се” по NOVA. Заедно с писателя Илиян Любомиров те представиха предстоящото трето издание на форума „Ох, на мама!”, организиран съвместно с „Нет Инфо”.

На 16 и 17 май в зала 8 на НДК най-добрите специалисти у нас – педиатри, акушер-гинеколози, психолози и експерти по кърмене – ще помагат на бъдещите и настоящите родители да се ориентират в морето от информация.

Кои са най-честите въпроси на родителите през първите месеци с бебе

Според Илиян Любомиров целта на събитието е да разсее страховете чрез проверена информация. „В интернет информацията е смазваща – една школа отрича друга. Тук идват лекари и практици, а не сухи теоретици, които да размахват пръсти. Тяхната роля е да кажат на родителите: „Спокойно, ще се оправите”, посочи той.

Диляна Георгиева обърна внимание на една от най-важните и често пренебрегвани теми – следродилната депресия. „Това е тема, по която в семейството често се мълчи. Когато една жена роди, понякога се чувства тъжна и нещастна, а околните ѝ казват просто да се радва. Важно е да знаем как да реагираме и да не се страхуваме да споделяме”, обясни тя.

Друг основен акцент на форума ще бъде пътната безопасност при возене на деца. „Шофирането е най-опасното нещо, което правим всеки ден, а го подценяваме. Това, че отиваш за пет минути до магазина, не означава, че детето може да бъде без столче или колан”, подчерта Любомиров.

Организаторите отбелязват и засиления интерес от страна на мъжете. „Татковците спряха само „да помагат” и станаха пълнокръвни родители. Миналата година повече от половината присъстващи в залата бяха бащи. Вече е съвсем естествено и ние да сменяме памперси и да водим децата навсякъде”, допълни писателят.

В рамките на събитието ще има лекции за първа помощ от експерти на БЧК, съвети за захранване, колики и запазване на добрата динамика в двойката след появата на бебето.

Редактор: Мария Барабашка